Новая Москва опережает "старую" по предложению квартир с отделкой﻿

Предложение квартир с отделкой в новостройках Новомосковского и Троицкого округов выше, чем в старых границах города, сообщает компания "НДВ-Супермаркет недвижимости".
В ТиНАО доля квартир с отделкой составляет почти половину предложения в новостройках. На лоты с отделкой приходится 41%, на лоты без отделки - 59%.
Процент готовых к проживанию квартир в Новой Москве намного выше, чем в "старой" её границах, где только четверть предложения составляет жилье с отделкой.
По мнению аналитиков, разница в структуре предложения на присоединенных территориях и в старых границах Москвы объясняется особенностями спроса. Если на рынке "старой" Москвы еще есть инвесторы, которым необязательно приобретать готовые для проживания квартиры, то в Новой Москве люди больше ищут не заработок, а жильё.
Помимо этого, в старых границах города много дорогих проектов, где покупатели делают ремонт по индивидуальным проектам. Новая Москва преимущественно застраивается доступным жильём. Более 98% квартир представлены в классах "стандарт" и "комфорт", где распространено наличие отделки.
Фото: scherbinka-dom.ru
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