Девелоперов малых городов поддержат нацпроектом

Нацпроект «Жилье и городская среда» охватит почти 1700 муниципалитетов, где проживают 86 млн человек, то есть больше половины населения страны, заявил глава Минстроя Владимир Якушев.

О необходимости поддержать девелоперов в малых городах России и обеспечить активное участие в реализации национального проекта «Жилье и городская среда» говорили участники заседания федерального Совета Союза малых городов Российской Федерации.

По словам Владимира Якушева, провинциальные застройщики оказались уязвимы перед лицом отраслевых реформ. «В малых городах строительный комплекс своеобразный, очень чувствительный ко всем переменам. Там небольшая разница между себестоимостью и ценой продажи жилья, поэтому нас очень беспокоит эта история», - отметил глава Минстроя.

В настоящее время ситуация зачастую складывается таким образом, что зачастую именно стройки в малых городах России являются генератором экономической активности и местом для трудоустройства сотен и тысяч местных жителей.

Тема оказалась актуальной в том числе в связи с переходом с долевого на проектное финансирование и эксроу-счета. Для девелоперов (особенно некрупных) такой переход чреват немалыми финансовыми издержками и задержками сроков сдачи домов, подчеркнули участники форума.