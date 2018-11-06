Ховринская больница доживает последние дни﻿

Никаких мистических находок при сносе одного из самых мрачных советских долгостроев — Ховринской больницы - обнаружено не было, информирует Интерфакс-Недвижимость.

По словам представителей подрядных организаций, ведущих работы по сносу, это здание пользуется популярностью среди представителей отдельных субкультур. Но кроме граффити и расписанных стен никаких других странных находок при обследовании здания не было.

В частности, по одной из легенд здание уходит вод землю, а нижние этажи затоплены водой. Но достоверно известно, что это не так. Дело в том, что под участком больницы проходит два коллектора, в одном из которых протекает река Лихоборка. Но коллекторы не затрагивают пятна сноса и не сказываются работе.

Сообщается, что служба охраны регулярно отслеживает с помощью видеонаблюдения и пресекает попытки проникновения молодых людей на территорию больницы.

Напомним, что Ховринская больница — старейший советский долгострой, который имеет репутацию одного из самых "нехороших" мест в Москве. Больницу начали строить на севере столицы в 1980 году по нестандартному для тех времен проекту.

Снос знаменитого столичного долгостроя планируется завершить до конца февраля 2019 года.