Загородный рынок: покупка или аренда﻿

Размер арендной ставки сопоставим с ценой продажи дома, и в год составляет в среднем 4,4 % от стоимости дома, говорится в исследовании компании PENNY LANEREALTY. Доходность от сдачи в аренду домов, возведенных специально для этой цели, может достигать и 12%.

Эксперты отмечают устоявшиеся предложение на рынке загородной недвижимости. Это дома под ключ, выставленные на вторичном рынке по цене от 30 млн руб. По статистике, в 2016 году 20% из них параллельно предлагались в аренду, в 2017 году — 15%. В текущем году доля таких домов составила 14%.

Если рассматривать такие проекты с точки зрения владельца, как правило, размер арендной ставки сопоставим с ценой продажи дома, и в год составляет в среднем 4,4 % от его стоимости. Расходы на содержание и ремонт снижают прибыль. Поэтому, по мнению экспертов, как самостоятельный бизнес такое предприятие, как правило, не оправдано.

"Например, стоимость дома $5 млн. Сдавать в аренду его можно за $20 тыс. в месяц, то есть годовой доход составляет $240 тыс. Таким образом примерно лет 20 уйдет на возврат стоимости дома, без учета потерь на его содержание. Если подобный индекс оказывается меньше 20-ти, то выгоднее купить. А вот если индекс выше 21 — цены на недвижимость завышены и аренда приоритетнее покупки", — отметила руководитель отдела аренды Департамента загородной недвижимости PENNY LANE REALTY Татьяна Черных.