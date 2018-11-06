Приставы Краснодарского края арестовали забор﻿

Судебные приставы арестовали и изъяли у должника в городе Горячий Ключ забор из профнастила, сообщает УФССП по Краснодарскому краю. По данным управления, житель города-курорта задолжал своему соседу порядка 50 тысяч рублей. После судебных разбирательств было решено взыскать долг в принудительном порядке.

Как говорится в сообщении УФССП по Краснодарскому краю, судебные приставы, появившись у должника вместе с представителем взыскателя, наложили арест на забор из профнастила.

В итоге, в соответствии с формальной процедурой, забор был изъят для проведения процедуры оценки. После передачи на реализацию вырученные средства должны поступить на счет взыскателя.

Эксперты отмечают, что судебным приставам нередко приходится изымать у должников имущество сомнительной ценности. Так, например, в июле 2017-го в Волгограде был арестован ковер гражданки, которая задолжала 30 тысяч рублей. Годом ранее в Нижегородской области сотрудники УФССП наложили арестовали девять страусов за долги хозяина местной фермы. В другом случае у жителя Перми опять-таки за долги был конфискован кот Арчибальд.