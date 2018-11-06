Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 15 января рассмотрит иск компании "Театр песни" с требованием отменить отказ властей Северной столицы в предоставлении земельного участка под культурно-деловой комплекс, который задумала Алла Пугачева, информирует агентство РИА Новости.
История судебных тяжб по поводу проекта Театра Пугачевой на Васильевском острове в Петербурге продолжается уже несколько лет. Сначала предполагалось создать культурно-деловой комплекс с концертным залом-трансформером. В его составе планировалось построить 40 тысяч квадратных метров выставочных площадей с гостиницами, ресторанами, кинотеатром и апартаментами. В общей сложности проект оценивался в 400 миллионов долларов.
В результате долгих разбирательств "Театру песни" было отказано в предоставлении без проведения торгов земельного участка.
По словам генерального директора компании "Театр песни" Юрия Голованова, причиной стала "некомпетентность" профильных ведомств. Из-за чего в одном из заключений по проекту было указано, что на территории под застройку якобы проходит коллектор.
Ранее сообщалось, что участниками ООО "Театр песни" выступают глава музыкальной корпорации PMI Евгений Финкельштейн и Кристина Орбакайте. Ранее одним из учредителей была Алла Пугачева с 17%-й долей. Но позже она вышла из проекта.
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