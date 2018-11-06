Наиболее активными покупателями вторичной недвижимости в Петербурге в октябре 2018 года были представители Екатеринбурга и Хабаровска. Доля первых составила 11,3%, а вторых — 11,8%, сообщает компания "ВамКНам".
Клиенты из этих регионов чаще всего ищут объекты на вторичном рынке Северной столицы. Третье место рейтинга регионов занимает Новосибирск. Доля запросов жителей из этого города составляет 10,9%.
Далее в списке лидеров по общему объему покупательского интереса к питерской жилой недвижимости стоят Архангельск и Мурманск. Доля архангелогородцев в структуре региональных продаж составляет 10,4%. Жители Мурманска чуть активнее — 10,7%. Интересно, что мурманчане существенно чаще интересуются вторичной недвижимостью, чем новостройками.
Статистика в целом говорит о том, что покупатели из российских регионов проявляют достаточно высокую активность не только на вторичном рынке города на Неве, но и на рынке новостроек. Как отмечают аналитики, новыми жилыми кварталами Петербурга граждане России интересуются даже больше — 56% против 44%.
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