В III квартале 2018 года спрос на жилье в элитных новостройках столицы удвоился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, информирует "Метриум". По ДДУ в столичном мегаполисе было продано более 150 элитных квартир и апартаментов, что в 2 раза больше, чем в тот же период 2017 года.
Спрос вырос практически в одинаковой степени как на квартиры, так и на элитные апартаменты. В премиум-классе динамика продаж в этот период была не столь яркая, но тоже впечатляющая, отмечают эксперты "Метриум". С июля по сентябрь продано на 43% квартир и апартаментов, больше, чем в III квартале 2017 года.
Несмотря на рост числа сделок, средняя стоимость приобретенных элитных и премиальных квартир и апартаментов снизилась. Средний чек покупки элитной квартиры сократился за год со 110 млн до 101 млн рублей, а элитных апартаментов — с 34 млн до 32 млн рублей.
В "премиуме" средняя стоимость приобретенной квартиры сократилась с 35 до 32 млн рублей. В то же время за средний апартамент этого сегмента в III квартале 2018 года покупатели заплатили 16 млн рублей (13 млн. руб. в прошлом году).
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Вашингтон требуют от Москвы и Пекина перестать торговать с Тегераном. Иначе, предупредил Майк Помпео, Россию и Китай ждут серьезные последствия.
Пока Киев, заявил украинский депутат, ограничится дипломатическими методами. Военный сценарий страна еще не рассматривает, сообщил он.
Бывший президент Франции Николя Сакрози считает, что из санкций Россия отдаляется от Европы и сближается с Китаем. По его мнению, необходимо предотвратить такое развитие событий.
Cоветник президента Турции по внешней политике Исмаил Сафи рассказал "Правде.Ру" о том, как и почему Европа и США не поддержали Турцию, о самом большом достижении четырехстороннего саммита в Стамбуле и о том, что может ускорить окончание войны в Сирии.