Элитное жилье: спрос растет, цена падает﻿

В III квартале 2018 года спрос на жилье в элитных новостройках столицы удвоился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, информирует "Метриум". По ДДУ в столичном мегаполисе было продано более 150 элитных квартир и апартаментов, что в 2 раза больше, чем в тот же период 2017 года.

Спрос вырос практически в одинаковой степени как на квартиры, так и на элитные апартаменты. В премиум-классе динамика продаж в этот период была не столь яркая, но тоже впечатляющая, отмечают эксперты "Метриум". С июля по сентябрь продано на 43% квартир и апартаментов, больше, чем в III квартале 2017 года.

Несмотря на рост числа сделок, средняя стоимость приобретенных элитных и премиальных квартир и апартаментов снизилась. Средний чек покупки элитной квартиры сократился за год со 110 млн до 101 млн рублей, а элитных апартаментов — с 34 млн до 32 млн рублей.

В "премиуме" средняя стоимость приобретенной квартиры сократилась с 35 до 32 млн рублей. В то же время за средний апартамент этого сегмента в III квартале 2018 года покупатели заплатили 16 млн рублей (13 млн. руб. в прошлом году).