Мэрия вернет торгцентрам переплату по налогам — КоммерсантЪ﻿

Владельцы столичной коммерческой недвижимости смогут вернуть переплаченные в бюджет 12,5 млрд руб. по налогу на имущество за 2016 год, пишет "Коммерсант". Мосгорсуд удовлетворил иск о признании недействительной части постановления мэрии, которая в конце 2016 г. увеличила кадастровую стоимость на одни объекты втрое, а на другие — в 15 раз.

В конце лета решение о направлении дела на пересмотр в первую инстанцию принял Верховный суд России. Правда, в департаменте городского имущества выразили свое несогласие с решением Мосгорсуда.

Предметом спора стало решение мэрии повысить кадастровую оценку почти 2,5 тыс. объектам коммерческой недвижимости. Кадастровая стоимость увеличилась от трех до 15 раз. Соответственно выросла и сумма налога на имущество.

Выяснилось, что более 70% собственников узнали об изменениях только на камеральной проверке, которая следует за платежом по налогу. Оспаривать решение налоговиков через суд предприниматели могут только после уплаты всех начислений.

В соответствии с последними изменениями законодательства максимальная ставка налога на имущество в столичном мегаполисе с 2016 года составляет 2%.