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Источник Правда.Ру

Петроградская сторона стала самым дорогим районом Питера﻿

Недвижимость

Средняя цена "совокупного" квадратного метра по итогам октября составила в Петроградском районе 168 984 рубля, информирует портал компании "МИР КВАРТИР". Средний чек покупки жилья составил 12 404 583 рубля.

Таким образом, Петроградская сторона стала лидером в рейтинге самых дорогих районов Санкт-Петербурга по стоимость жилой недвижимости.

На другом берегу Невы, в Центральном районе, средние ценники оказались относительно более доступными. В среднем квартиры здесь стоят 153 937 руб./кв.м. Или 11 342 736 рублей за лот.

Третье место по стоимости квартир занимает еще один исторический район Санкт-Петербурга — Василеостровский. За 9 146 379 рублей можно купить квартиру на одной из линий знаменитого острова.

Самым дешевым районом Петербурга стал Колпинский. Квадратный метр здесь стоит в два раза дешевле, чем в Петроградском районе. А квартира в целом — почти в три. Колпинский "квадрат" в среднем оценивается в 71 632 рубля. Общий бюджет покупки составляет 4 190 574 рубля. 

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Темы жилье район стоимость недвижимость Санкт-Петербург
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