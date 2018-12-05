В 2018 году жильем в Подмосковье будут обеспечены 746 сирот в 63 муниципальных образованиях. 636 детей уже получили ключи от новых квартир. Об этом заявил первый зампред правительства Московской области, министр образования региона Ольга Забралова.
На обеспечение детей-сирот жильем в этом году было выделено свыше 1,9 миллиарда рублей. Большая часть квартир, приобретаемых по программе "Жилище", расположена в новых районах. В 2018 году план по обеспечению жильем детей-сирот выполнили в 33 муниципальных образованиях.
По словам Забраловой, ребята получают благоустроенные квартиры, куда можно сразу переехать жить. Это хорошее подспорье для их будущего.
Напомним, что всего в Подмосковье насчитывается порядка 25 тысяч сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 15,6 тысячи из них воспитываются в замещающих семьях. Около 8,5 тысячи — в семьях усыновителей.
Фото: vl.aif.ru
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