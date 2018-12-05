Дом с вертикальными теплицами построят в Москве﻿

Первый в Москве жилой дом с теплицами по японской технологии построят в районе Раменки, информирует ТАСС. Столичные девелоперы начали осваивать новый формат городского жилья с вертикальными теплиц для выращивания овощей.

Первым таким жилым комплексом должен стать строящийся ЖК "Крылья" в районе Раменки на юго-западе Москвы. По словам застройщиков, вертикальные городские теплицы позволяют получать стабильный урожай круглый год за счет автоматизации управления освещением и климатом. Размещать их можно на неиспользуемых площадях. Например, инженерных этажах и подвалах.

По словам девелоперов, они начнут внедрять "зеленое" решение японской корпорации Panasonic в один из проектов в свете подписанного в российской столице меморандума о сотрудничестве в области инновационных разработок для жилых комплексов.

По словам японской стороны, компания уже несколько лет развивает направление вертикального овощеводства. Подобные "фабрики овощей" работают в Китае, Сингапуре, Японии.

Фото: krisha.kz

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