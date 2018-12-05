Получивших землю военных не будут снимать с очереди на жилье﻿

Минобороны хочет запретить cнимать военнослужащих с очереди на улучшение жилищных условий по той причине, что государство предоставило им участок земли для строительства дома. Кроме того, офицеры смогут вселять к себе жён и детей без страха потерять свою очередь.

По мнению законотворцев, право военнослужащих оставаться на учёте в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, даже если государство выдало им земельный участок, поможет, в частности, ветеранам боевых действий получить полагающиеся им дома или квартиры. Проект нормативного акта обсуждается в настоящее время на портале правовых инициатив.

Из оснований, по которым стоящего в своей очереди на жильё военнослужащего могут снять с учёта, авторы законопроекта планируют убрать получение земельного участка под строительство жилого дома. В настоящее время исключение сделано только для многодетных военных семей. Их не снимают с учёта, даже если они получили землю от государственной власти или органов местного самоуправления. В силовом министерстве хотят распространить это положение на всех военнослужащих.

Фото: gazeta.ru

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