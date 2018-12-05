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Источник Правда.Ру

Россияне покупают каждый пятый дорогой дом в Лондоне﻿

Недвижимость

Каждый пятый дом в британской столице дороже 10 млн фунтов стерлингов (850,4 млн руб.) был приобретен российским гражданином, сообщает РБК. Объемы покупок растут и бьют все прежние рекорды.

По данным экспертов, в третьем квартале спрос выходцев из России на недвижимость в Туманном Альбионе рекордно возрос. Для сравнения: в 2016 г. на долю россиян приходилось лишь 6% подобных продаж.

В 2018 г. рост числа сделок с участием российских граждан произошел из-за снижения курса фунта по отношению к некоторым национальным валютам. Сильнее всего курсовая разница стала выгодна для держателей российских рублей и южноафриканской валюты. Россияне смогли приобретать недвижимость в Великобритании на 20% дешевле, чем до Brexit: благодаря разнице курсов валют в 2018 г. каждый 1 млн фунтов стерлингов в стоимости недвижимости обходился россиянину на 187,7 тыс. фунтов дешевле, чем в 2016 г. 

Фото: ktovkurse

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