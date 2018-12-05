Единичные жилые проекты в Ленобласти обречены на провал — эксперты﻿

Несмотря на стабильный отток покупателей из Ленобласти в Петербург, 47-й регион продолжает оставаться привлекательным местом для покупки недвижимости. Эксперты агентства недвижимости "Невский Простор" считают, что жилые проекты, возводимые не в рамках проектов комплексного освоения территорий, практически обречены на провал.

По мнению аналитиков, рынок недвижимости вступил в "зону турбулентности", которую смогут выдержать самые устойчивые игроки рынка. Основными причинами данного процесса являются нововведения в законодательстве, высокая неопределенность покупательского спроса, которая во многом зависит от цен на квадратные метры и от доступности ипотеки.

По словам генерального директора агентства недвижимости "Невский Простор" Александра Гиновкера, объекты в черте Петербурга традиционно дорожают быстрее, чем в Ленобласти. "В этом мы видим большие перспективы у проектов, которые возводятся за пределами мегаполиса", подчеркнул Александр Гиновкер.

Главные преимущества здесь в более низких ценах, больших территориальных возможностях для строительства, значительном улучшении дорожной инфраструктуры. И, что немаловажно, в увеличении числа семей, которых хотят жить вне мегаполиса.

Однако вместе с плюсами у проектов в 47-м регионе есть и свои недостатки. Так, главными минусами можно назвать то, что из-за низкой плотности населения социальная и торговая инфраструктура может находится на серьезном удалении.

Эксперты пришли к выводу, что основной потенциал развития рынка жилья в Ленобласти находится в сегменте комплексных малоэтажных проектов, которые повышают качество жизни людей. Вместе с тем, единичные проекты, которые будут экспонироваться даже по очень низкой цене, но при отсутствии достаточной социальной, дорожной и торговой инфраструктуры, практически обречены на провал.

Фото: mestopodsolnsem.ru

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