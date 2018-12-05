Москвичи получат метро рядом с жильем через пять лет — Собянин﻿

Система столичного метрополитена будет в шаговой доступности для горожан к 2023 году, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам мэра, расчетно — к 2023 году. К этому сроку будут реализованы основные мероприятия по строительству Большого кольца Москвы. Также запустится целый ряд московских центральных диаметров, это наземное метро, будут построены основные транспортно-пересадочные узлы.

Метро будет доступно, как было обещано, для 90% горожан. По мнению градоначальника, подобное развитие системы метрополитена стало сверхамбициозной задачей.

"С учетом центральных диаметров, МЦК, подземного метро, в системе метрополитена будет около тысячи километров. А мы начинали с 300 километров", — подчеркнул Собянин.

Ранее сообщалось, что до 2023 года метро придет во Внуково, Лианозово и район Северный.

Также начнется сооружение перспективных линий — в район Бирюлево, Щербинку, Троицк и Рублево-Архангельское.

В скором времени станции столичного метрополитена появятся рядом с домами жителей районов Некрасовка и Косино-Ухтомский.

Фото: sdelanounas. ru

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