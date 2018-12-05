Строить высотки по реновации Москве невыгодно — Хуснуллин﻿﻿

Программа реновации в Москве идет полным ходом. По словам заммэра столицы Марата Хуснуллина, около 5000 человек сегодня уже переселяются. Жителям столичного мегаполиса не приходится ждать, когда построят стартовые дома. Власти заявляют, что жилищные условия они смогут улучшить уже сейчас.

Как сообщает портал правительства города, задача — до конца года передать документы на новые квартиры еще 5000 человек. "У нас сейчас 295 стартовых площадок на 4,8 млн кв.м.", — подчеркнул Марат Хуснуллин.

Но у города есть одна проблема. Построить высотный дом и переселить туда весь квартал возможно, но для города это экономически невыгодно. По словам М. Хуснуллина, экономика ухудшается. Себестоимость такого дома выше, во-вторых, он строится дольше.

"Там, где возможно не уплотняться и не ставить высотки, мы стараемся этого не делать. Тридцатиэтажные дома, надеюсь, будут редкостью", — отметил Хуснуллин.

Фото: vestyfinanse. ru

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