Центр Москвы займут гастрономические кварталы﻿

В 2019 году кафе и рестораны могут стать основными арендаторами в стрит-ритейле в Москве, пишет "Коммерсант". Общая доля рестораторов в стрит-ритейле в следующем году увеличится на 10 процентных пунктов.
Эксперты отмечают активное развитие ресторанного рынка в российской столице. В 2018 году на долю представителей общественного питания пришлось 45% от суммарного спроса в стрит-ритейле. Владельцы помещений в самых популярных центральных локациях, заметив повышение спроса со стороны ритейлеров и рестораторов, постепенно поднимают цены.
По мнению аналитиков, в центре Москвы уже начинают складываться целые гастрономические кварталы. В частности, в окрестностях Камергерского переулка заведения общепита занимают 85% помещений стрит-ритейла. В Климентовском переулке на рестораторов приходится 75% арендованных площадей, на Рождественке — 72%.
В число самых посещаемых "ресторанных" улиц Москвы также входят Пятницкая, Покровка, Мясницкая и Маросейка, где на долю ресторанов приходится более 40% площадей. По данным экспертов, самым популярным форматом в 2018 году остаются кофейни — на их долю приходится суммарно 60% новых открытий. Бары формируют 24% нового предложения, бургерные — 5%.
Фото: youtube.com
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