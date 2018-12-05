Центр Москвы займут гастрономические кварталы﻿

В 2019 году кафе и рестораны могут стать основными арендаторами в стрит-ритейле в Москве, пишет "Коммерсант". Общая доля рестораторов в стрит-ритейле в следующем году увеличится на 10 процентных пунктов.

Эксперты отмечают активное развитие ресторанного рынка в российской столице. В 2018 году на долю представителей общественного питания пришлось 45% от суммарного спроса в стрит-ритейле. Владельцы помещений в самых популярных центральных локациях, заметив повышение спроса со стороны ритейлеров и рестораторов, постепенно поднимают цены.

По мнению аналитиков, в центре Москвы уже начинают складываться целые гастрономические кварталы. В частности, в окрестностях Камергерского переулка заведения общепита занимают 85% помещений стрит-ритейла. В Климентовском переулке на рестораторов приходится 75% арендованных площадей, на Рождественке — 72%.

В число самых посещаемых "ресторанных" улиц Москвы также входят Пятницкая, Покровка, Мясницкая и Маросейка, где на долю ресторанов приходится более 40% площадей. По данным экспертов, самым популярным форматом в 2018 году остаются кофейни — на их долю приходится суммарно 60% новых открытий. Бары формируют 24% нового предложения, бургерные — 5%.

Фото: youtube.com

Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)

Читайте также:

Стрит-ритейл заполнил центр Москвы - КоммерсантЪ

Тенденции-2018: топ-5 "инстаграмных" кафе Москвы

Как открыть свой ресторан с нуля: с чего начать...

Звезды-рестораторы и их заведения