Дом с привидениями выставлен на продажу в Англии﻿

Дом в Великобритании, в котором была жестоко убита акушерка, приобрел в стране известность. Теперь его решили выставить на продажу за 140 тысяч фунтов стерлингов, сообщают британские СМИ.

Сообщается, что в двухэтажном здании ранее 28-летняя акушерка Саманта Иствуд была убита своим 32-летним шурином после возникшей ссоры. Впоследствии стало известно, что преступник долго мучал жертву. Принес ей перед смертью немалые страдания.

Репортеры выяснили, что девушка и ее убийца планировали пожениться. Но в последний момент акушерка отказала своему возлюбленному. Позже об этой страшной истории узнала вся страна. В настоящее время дом продается. В описании сказано, что в здании имеются просторная гостиная, спальня, камин и собственная огороженная территория, правда, с привидениями.

Издания сообщают, что во всем мире есть дома, в которых живут привидения. Так, дом в американском штате Луизиана, носящий название «Плантация Миртлес», имеет дурную славу. С середины прошлого века там регулярно видят призраков, сделано и множество фото, на которых запечатлены странные фигуры. Некоторые считают, что призраки приходят потому, что дом выстроили на старинном индейском кладбище.

Фото: marieklaire.ru

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