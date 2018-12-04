Эвелина Бледанс вынуждена продать особняк в Подмосковье

После болезненного расставания с супругом, Бледанс решила начать жизнь заново. По словам известной актрисы, для полного счастья ей осталось избавиться от того, что напоминает ей о прошлой жизни. Эвелина Бледанс выставила на продажу загородный особняк, в котором когда-то жила с Александром Семиным.

Знакомые же актрисы утверждают, что Эвелина просто не в состоянии содержать дорогой коттедж площадью 370 квадратных метров.

Напомним, что 49-летняя актриса и телеведущая Эвелина Бледанс — мама двоих сыновей. Ее первенец, 24-летний Николай, живет в Израиле с отцом. Шестилетнего Семёна, родившегося с синдромом Дауна, Эвелина воспитывает самостоятельно. С отцом младшего сына Александром Сёминым артистка развелась.

Эвелина часто пишет о реабилитации Семёна в Instagram. Его здоровье — главный приоритет в её жизни. В ноябре она рассказала подписчикам, что Семён перенёс сложную дорогостоящую операцию. После этого Бледанс удалось увезти сына на реабилитацию на Бали.

На днях СМИ сообщили, что родная сестра Эвелины Бледанс оказалась в тюрьме по обвинению в хранении психотропных веществ. Диана полтора года сидит в колонии общего режима. Поддерживает женщину только ее дочь, 19-летняя Даниелла.

Фото: trendyvivo.com

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