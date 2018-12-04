Желающих докупить жилплощадь по реновации резко возросло﻿﻿

Количество заявлений в Московский фонд реновации на докупку площади в новых домах по программе реновации жилья с октября-месяца выросло более чем на 40%, сообщает портал столичного правительства.

Общее количество заявлений на приобретение дополнительной жилой площади за доплату в рамках программы реновации выросло с 94 до 164. Самое большое количество запросов на докупку дополнительных квадратных метров поступило от жителей "стартовых" домов на улице Дмитрия Ульянова и Проспекте Вернадского. Далее в равных долях идут новостройки на Судостроительной, Летчика Бабушкина и 5-й Парковой.

По 135 заявкам уже вынесены положительные решения. Участникам программы реновации, желающим докупить квадратные метры в новой квартире, гарантируется скидка в размере 10%.

Напомним, что программа реновации в Москве была утверждена 1 июня 2017 года президентом России Владимиром Путиным.

Через месяц мэр Москвы Сергей Собянин утвердил городскую программу. В нее вошло более 5170 домов. В основном пятиэтажные хрущевки, которые составляют почти 70% имеющегося жилого фонда такого типа в Москве. Общая площадь жилья по программе реновации составляет около 16 млн кв. м. Это 350 тысяч квартир, в которых проживают около 1 млн москвичей.

По данным Стройкомплекса Москвы, в рамках программы реновации будет построено около 30 млн кв. м жилья, то есть почти вдвое больше площади сносимого. Жители получают квартиры почти на 20-30% больше тех, в которых они жили до этого.

Фото: stilniykamen.com

Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)

Читайте также:

Дороги и реновация стали драйверами развития Москвы

Жилье в сносимых домах по реновации подорожало на...

Реновация: планы Москвы на 2019 год

Скоро сказка сказывается, да не скоро реновация делается