Правительство предлагает обязать застройщиков распределять средства дольщиков пропорционально по всем строительным объектам. Новый законопроект Госдума приняла в первом чтении.
Действующая редакция закона об участии в долевом строительстве жилья предусматривает, что застройщик при комплексном освоении территорий формирует затраты в соответствии с инвестиционными договорами. При этом не предусмотрено, каким образом определяется размер платежей по каждому строительному проекту.
Предлагаемым законопроектом устанавливается, что размер платежей будет определяться пропорционально привлекаемым средствам граждан по домам.
По мнению парламентариев, это повысит контроль в регионах за использованием застройщиком денежных средств граждан и обеспечит гарантии защиты прав дольщиков.
Помимо этого, предлагается заменить солидарную ответственность застройщиков за убытки, причинённые дольщикам, на субсидиарную. Существующая солидарная, может быть применена к очень широкому кругу лиц в группе компаний. Это увеличивает риски криминализации отрасли. Замена на субсидиарную ответственность позволит создать более привлекательные условия для застройщиков.
Эксперты отмечают, что в России уже полтора года идёт глобальная реформа на рынке жилищного строительства. Накопилась правоприменительная практика. Законодатели уверены, что большое количество технических нюансов требуют дополнительного закрепления в законодательстве.
Фото: gorvesty.ru
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