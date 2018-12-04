Мария Максакова хочет отсудить жилье у третьего мужа﻿

Пресненский районный суд Москвы приступил к рассмотрению претензий оперной певицы Марии Максаковой по одной из столичных квартир к своему последнему мужу, пишет "Российская газета".

Российская оперная певица, бывшая солистка Мариинского театра оспаривает сделку по продаже квартиры на Краснопресненской набережной ее третьим супругом Далхатом Халаевым. Он владел этой жилплощадью на основании дарственной, выданной Максаковой летом этого года.

Скандально известная певица, которая проживает постоянно в Киеве, по второму иску требует отменить сделку по купле-продаже этой квартиры. Далхат Халаев успел продать ее своему земляку из Ингушетии Мурату Мержоеву. Теперь Мария Максакова пытается через суд "истребовать имущество из чужого незаконного владения" в свою пользу.

Как пишет издание, еще до начала предварительного рассмотрения дел адвокат нового владельца недвижимости Ольга Маркова заявила СМИ, что сделка по покупке квартиры Мержоевым официально зарегистрирована Росреестром и является законной.

Напомним, Максакова — вдова убитого 23 марта 2017 года в центре Киева экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. В 2016 году они уехали из России. В Следственном комитете РФ назвали этот шаг не политическими причинами, а попыткой скрыться от следствия по делу о рейдерском захвате здания в Москве. В итоге дело в суде в связи с убийством Вороненкова в Киеве было прекращено.

Фото: infox.ru

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