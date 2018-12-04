Цены на жилье в регионах России пошли в рост﻿

В этом году цены на недвижимость впервые за последние несколько лет пошли в рост, пишет "Российская газета". В среднем за год стоимость квартир увеличилась на 4%.

По показателям покупательской активности осень этого года можно сравнить с ажиотажным декабрем 2014 года. Тогда люди из-за боязни обесценивания сбережений вкладывали свои накопления в квадратные метры.

Эксперты отмечают, что именно в 2014 году случился серьезный обвал цен на рынке недвижимости. И до сих пор квартиры не отыграли этого падения. К примеру, столичная недвижимость потеряла в среднем 15 процентов. В 2018 году произошел переломный момент и цены на недвижимость оживились. Так, в Москве 2018 году стоимость метра поднялась до 195,1 тысячи рублей за метр.

В общем и целом средний чек на жилье увеличился в 50 крупных городах. Больше всего цены выросли в Иркутске (+7,5 процента), Хабаровске (+7,2 процента), Казани (+6,8 процента), Санкт-Петербурге (+6 процента) и Нижнем Тагиле (+5,7 процента).

По мнению аналитиков, рост продолжится и в следующем году. Стоимость квартир в 2019 году вырастет на 3-4 процента в среднем по рынку. Среди основных драйверов роста цен в 2019 году — переход на эскроу-счета.

Фото: vladis.ru

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