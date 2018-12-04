Четырехкратное сокращение предложения квартир в московских домах, вошедших в программу реновации, стимулировало рост их стоимости, пишет "Коммерсант". С момента объявления планов города эта недвижимость подорожала на 20% до 177,7 тыс. руб. за кв.м.
Правда, как отмечают эксперты, повышенным спросом со стороны покупателей пользуются только те дома, которые будут снесены в краткосрочной перспективе. Ждать до 2030 года потенциальные инвесторы не хотят.
Аналитики считают, что раньше такая недвижимость считалась наиболее бюджетной. Но за прошедший год и девять месяцев ее стоимость выросла на 22%, до 183,1 тыс. руб. за кв.м.
Наиболее заметный рост цен на сносимые пятиэтажки наблюдается в Северо-Западном, Юго-Западном и Восточном округах. В этих локациях жилье с момента объявления программы подорожало на 22%, 19% и 17% соответственно.
Напомним, что планы по массовой реновации жилья в Москве были впервые анонсированы в феврале 2017 года. Согласно принятой программе, городские власти расселят 5,2 тыс. домов. До конца 2018 года планируется переселить жителей 45 пятиэтажек в 30 новостроек. В общей сложности для строительства новых домов уже утверждены 282 стартовые площадки.
Фото: kramola.info
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