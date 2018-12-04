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Источник Правда.Ру

Балашиха лидирует по окупаемости жилья в Подмосковье﻿﻿

Недвижимость

Выгоднее всего для целей сдачи в аренду приобретать жилье в Балашихе, сообщает "МИР КВАРТИР". Невысокая стоимость квартир объясняется высокой конкуренцией среди новостроек. По этой причине их доходность оказалась лучшей во всем ближнем Подмосковье — 6% годовых.

В этом отношении довольно успешны также Лобня (6% доходности и 17 лет окупаемости) и Подольск (5,9% и 17 лет). Эти города немного отдалены от старой Москвы и потому недвижимость там ценится меньше, чем в прилегающих к МКАД городах.

По этой же причине достаточно хорошая доходность и быстрая окупаемость квартир отмечена в подмосковных Домодедово (5,6% и 18 лет), Видном (5,4% и 18 лет) и Лыткарино (5,1% и 19 лет).

Мытищи получили 5,3% доходности из-за достаточно дорогой аренды. Здесь хорошее сообщение с Москвой за счет ж/д ветки, развитая инфраструктура, вполне приличное благоустройство и много рабочих мест. Средняя квартира сдается тут за 24 749 рублей в месяц. Окупится такая квартира за 19 лет.

Фото: 360tv.ru

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Темы город жилье аренда доходность Подмосковье недвижимость квартира купить
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