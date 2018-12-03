В Сосновском районе Челябинской области стартовало строительство коттеджного поселка "Терема" для делегаций государств-участников ШОС и БРИКС.
Как сообщили в Министерстве строительства и инфраструктуры Челябинской области, на площадке будущего поселка строители уже начали вбивать сваи. Также установлен памятный монумент. После завершения саммита коттеджи будут выставлены на свободную продажу.
Как сообщили в правительстве Челябинской области, президентский поселок будет включать восемь коттеджей для глав делегаций, 25 индивидуальных домов, 70 таунхаусов и 31 квартиру. В целом для расселения иностранных делегаций будет построено 256 номеров. Помимо этого, здесь же возведут 25 индивидуальных домов, 70 таунхаусов и свыше 30 квартир.
В будущем недалеко от поселка планируется построить торговый центр, гостиницу, ресторан, а также обустроить зоны для отдыха и парки.
В общей сложности к международным саммитам ШОС и БРИКС при поддержке областных властей планируется возвести 3 президентских поселка: "Терема" и "Белый хутор" в Сосновском районе, и Смолино в самом Челябинске.
Фото: tass.ru
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