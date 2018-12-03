Недавно стало известно, что 71-летний Бари Алибасов и 80-летняя Лидия Федосеева-Шукшина поженились. Медовый месяц новобрачные проведут в Финляндии. А по возвращении будут жить в доме в Новой Москве.
По словам жениха, в новом родовом гнезде он планирует весной посадить собственный огород. Невеста же решила, что на участке будет выращивать сирень и цветы. Напомним, для продюсера Бари Алибасова этот брак стал шестым, а для актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной — пятым.
Отношения музыканта и актрисы длятся более 20 лет. С 1995 по 1998 год они жили в фактическом браке, но решили расстаться, оставшись близкими друзьями. В 2013 году Бари Алибасов женился на Виктории Максимовой, своей пресс-атташе. Два года спустя у супругов родился сын. Вскоре они расстались.
Ранее «Правда.Ру» писала, что известие свадьба известной актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной и продюсера Бари Алибасова происходила на фоне семейного скандала. После свадьбы Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина были вынуждены отправиться в суд. Поводом для разбирательств стала квартира в Санкт-Петербурге, которую актриса пытается отсудить у своей родной внучки.
Фото: vistanews.ru
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