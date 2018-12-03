Месячный объем выдачи ипотеки в октябре 2018 года стал рекордным для российского рынка. Объем выданных кредитов достиг почти 300 млн рублей, говорится в исследовании аналитического центра ДОМ. РФ.
В октябре 2018 года выдано 141,3 тыс. кредитов на 299,8 млрд руб. (+25,3% в количественном и +40,7% в денежном выражении к октябрю 2017 г.).
По данным Центробанка, всего за 10 месяцев 2018 года было выдано 1,17 млн кредитов на 2,37 трлн руб. (+58,2% в денежном выражении к аналогичному периоду прошлого года). На приобретение жилья на первичном рынке предоставлено 298,1 тыс. кредитов на сумму 0,7 трлн рублей (+39% в денежном выражении к 10 месяцам 2017 года). Причем доля кредитов с просроченной задолженностью сроком свыше 90 дней снизилась до 1,85%.
Отмечается, что средние ставки по ипотеке за 10 месяцев 2018 года составили 9,55%, что на 1,39 процентных пункта меньше, чем за 10 месяцев 2017 года. По кредитам на новостройки ставки в октябре составили 9,16%. На вторичное жилье -9,51%.
По мнению аналитиков, дальнейшая динамика ипотечных ставок будет определяться длительностью периода повышенной волатильности на финансовых рынках.
Фото: finanse.egospodarka.pl
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