Crocus Group будет достраивать все дома обанкротившейся Urban Group, заявил президент группы Араз Агаларов в интервью РИА "Новости" .
В настоящее время подписаны контракты на достройку 57 домов Urban Group. Но, скорее всего эта компания достроит все 68.
"Это не стандартные панельные дома, у них имеются дорогие элементы, в частности, фасады. На одном из домов шесть километров декоративных карнизов. Они не несут никакой функции, кроме красоты. Я предлагал что-то упростить, но это невозможно. Дольщики категорически против, они хотят получить то, за что заплатили деньги", — подчеркнул президент Crocus Group.
Сообщается, что достройка будет вестись в соответствии с графиками. Пять домов будут сданы в этом году. Это дом номер 6 в ЖК "Митино О2", а также дома номер 7 в ЖК "Опалиха О3", дом номер 7 в ЖК "Видный город" и дома номер 5 и 6 в ЖК "Солнечная система".
Напомним, что почти половина обманутых дольщиков Подмосковья пострадало от Urban Group. В июле 2018 года Арбитражный суд Московской области ввел конкурсное производство в компаниях-застройщиках Urban Group. Завершение строительства объектов обеспечивается "дорожной картой", утвержденной правительством РФ.
Фото: therussiantimes.com
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