Должников будут лишать "роскошного жилья"﻿

Единственное, но роскошное жилье у человека можно будет изъять за долги в рамках процедуры банкротства. Об этом говорится в доработанной версии соответствующего законопроекта Минюста.

В министерстве пояснили, что нововведения распространятся на все виды долгов, а не только на алименты и возмещение вреда, но только в рамках процедуры банкротства.

По поводу критериев "роскошности" жилья в законопроекте говорится, что таковым не считается жилье, стоимость которого заведомо не превышает 30 млн рублей. Либо площадь на каждого члена семьи должника, проживающего в нем, не превышает 30 кв.м.

Новый закон гласит, что в случае решения об изъятии единственного роскошного жилья кредитор должен до продажи купить должнику более скромное жилье. Причем расположенное в том же населенном пункте, не являющееся аварийным и уже построенное.

Помимо этого, на каждого члена семьи должника в новом жилье должно приходиться не менее 10 кв. м жилой площади и 20 кв.м общей.

Оговаривается также, что переезд также не должен привести к ухудшению доступности объектов инфраструктуры, включая детские сады и школы.

Фото: gubdaily. ru

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