В России за 2018 год появилось более 30 гостиниц (больше 5 тыс. номеров), сообщает CBRE. Новые отели открывались в городах ЧМ-2018 — Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Ростов-на-Дону, Саранск, Нижний Новгород, Самара. А также в других городах, в частности, в Архангельске, Новороссийске, Елабуге, Ульяновске.
На 2019 год в Москве и регионах анонсировано 14 гостиниц современного стандарта с общим номерным фондом около 3 000 номеров. В столичном мегаполисе к открытию планируются 5 гостиниц, среди них Crowne Plaza Park Huaming (340 номеров), Four Points by Sheraton Moscow Vnukovo (250 номеров), AC Hotels Marriott Moscow (240 номеров), Hampton by Hilton Rogozhsky Val (147 номеров), Holiday Inn Express Бауманская (128 номеров).
Что касается регионов, то новые открытия планируются в Благовещенске (Mercure), Краснодаре (Marriott, Four Points by Sheraton), Сочи (2 отеля Courtyard by Marriott), Ростове-на-Дону (Courtyard by Marriott). А также в Перми (Holiday Inn) и Екатеринбурге (Hyatt Place).
Фото: rg.ru
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