Незаконные новостройки в Сочи будут сносить

Сотрудники ФСБ и СК провели 97 обысков, задержали застройщиков и чиновников разной величины в городе Сочи, пишет "МК". Такие действия были проведены в рамках расследования уголовных дел, связанных с жилищным строительством в регионе.

По данным службы экономической безопасности ФСБ, гражданам со всей России продавали в Сочи фейковые квартиры в строящихся домах. Разрешения на их возведение были выданы незаконно, предположительно, по коррупционным схемам. В итоге правоохранители возбудили порядка 40 уголовных дел.

Как пишет "МК", в Сочи действует преступная организация, которая располагает обширными коррупционными связями в городе и в различных органах государственной власти Краснодарского края. Поставлена на поток выдача разрешений на незаконные реконструкции в жилых домах путем оформления их как обычные перепланировки.

В частности, строительство в Сочи жилого комплекса под названием "Бочаров маяк". Новостройка располагается вблизи резиденции президента "Бочаров Ручей". Но самое главное, она возвышается над ней. С верхних этажей "Бочарова маяка" даже видна вертолетная площадка, на которой садится геликоптер главы государства.

Таким образом, жилой комплекс располагается так, что нарушает пояс безопасности резиденции. На это указывали неоднократно еще на стадии строительства. По мнению экспертов, это беспрецедентный случай, и скорее всего ЖК "Бочаров маяк" будет снесен.

Фото: rstmos.ru

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