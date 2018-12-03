Цены на арендное жилье в столице в ноябре выросли почти на 5%, пишет "Коммерсант". Снять однокомнатную квартиру в столичном мегаполисе можно было в среднем за 35 тыс. руб. в месяц.
Эксперты считают это сезонным явлением. Ближе к Новому году квартиры в столице традиционно пользуются повышенным спросом. Рост стоимости аренды также заметен также в Северной столице и в таких городах-миллионниках как, Ростов-на-Дону, Самара и Краснодар. А вот квартиры в Казани и Нижнем Новгороде, напротив, дешевеют.
По данным аналитиков, средняя арендная ставка за минувший месяц выросла на 4,4%. За год рост составил 5,2%. Однокомнатную квартиру в Москве в ноябре в среднем можно было снять за 34,85 тыс. руб. в месяц. В общей сложности в аренду в столице сейчас предлагаются 36,5 тыс. лотов. За месяц этот показатель увеличился на 37%, а за год — на 18%.
Самый большой рост цен на арендное жилье по-прежнему отмечается в центральных районах города. За месяц аренда квартир здесь подорожала на 7%, а за год — на 12%.
Фото: thelocals.ru
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