Родственники музыканта и композитора Криса Кельми делят наследство

Родственники российского музыканта и композитора Криса Кельми, который скончался 2-го января, делят многомиллионное наследство. Незадолго до смерти 63-летний артист успел распорядиться имуществом на сумму около 100 миллионов рублей ($1,4 млн), сообщает "Лента.ру".

В последние дни Кельми чувствовал себя плохо. Артист передвигался с трудом и лишь при помощи ходунков. На улице почти не появлялся, страдал от эпилептических припадков. Осознавая свое состояние, автор хита "Ночное рандеву" решил составить завещание.

СМИ цитируют слова звезды советской и российской эстрады о том, что все достанется бывшей жене Людмиле и единственному сыну Кристиану.

Несмотря на то, что в последнее время родственники мало заботились здоровьем певца, они могут получить три квартиры в Москве и роскошный загородный дом с бассейном в Подмосковье.

Риэлторы оценивают наследство звезды 90-х в 100 миллионов рублей. Что касается авторских песен, то права на них оцениваются еще дороже.

Бывшая супруга и сын не единственные, кто претендует на наследство Криса Кельми. В частности, завещание может оспорить его младший брат Евгений. Он был концертным директором музыканта.

Автор песен, создатель коллективов "Високосное лето", "Рок-Ателье", участник группы "Автограф" Крис Кельми скончался 2 января 2019 года. На момент смерти артисту было 63 года. Певец скончался в своём подмосковном доме от остановки сердца, которая была вызвана сильным злоупотреблением алкоголем. Медики не смогли его реанимировать, когда прибыли по адресу.

Тело певца было доставлено в Наро-Фоминский морг.

Сообщается, что певец несколько раз проходил лечение от алкогольной зависимости, наблюдался у врачей, в том числе пребывал в реабилитационном центре в Таиланде.

Наибольшую известность Крису Кельми принесли такие хиты, как "Замыкая круг", "Усталое такси", "Ночное рандеву". Кроме того, Кельми написал музыку к мультфильму "Пес в сапогах".

Фото: ural.kp.ru

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