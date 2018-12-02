По данным Минстроя РФ, на 1 октября 2018 года в региональные планы-графики восстановления прав обманутых дольщиков включено 898 проблемных объектов. На 1 января этот показатель составлял 836.
Число граждан, включенных в реестр, на 1 октября в реестр обманутых дольщиков было включено 37,6 тыс. человек, что на 10,4% больше по сравнению с началом года. По уточненным данным ведомства, из перечня проблемных было исключено 49 объектов, добавлено — 67.
Минстрой решил разработать программу финансовой поддержки российских регионов для решения проблемы дольщиков. По словам главы ведомства Владимира Якушева, это связано с в том числе тем, что инструмент предоставления участков земли для застройщиков в обмен на квартиры себя исчерпал.
Министр подчеркнул, что число обманутых дольщиков и проблемных домов в стране не уменьшается. И это несмотря на ограничения для сокращения возможности их появления.
Фото: pravdaurfo.ru
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