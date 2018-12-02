Эрмитаж оценили в один миллиард рублей﻿

В Северной столице завершилась кампания по переоценке кадастровой стоимости всей недвижимости. Всего было охвачено более 3 млн объектов в городе на Неве. Смольный утвердил ее результаты, сообщает "Фонтанка".

Оказалось, что по кадастру самые известные городские достопримечательности, музеи, дворцы и соборы Петербурга стоят значительно дешевле обычных квартир. Так, средняя стоимость жилья в Культурной столице составляет 95,6 тысяч рублей за квадратный метр. "Квадрат" в Эрмитаже — 18,5 тысяч рублей.

В итоге, к примеру, кадастровая стоимость Исаакиевского собора составила почти 122,5 млн рублей (24 тыс. 254 рублей за 1 кв. метр). А вот всемирно известный Эрмитаж площадью 56 893,8 кв м оценили в 1 052 199 234,01 руб. Это сравнимо со стоимостью элитных жилых апартаментов.

Напомним, что при определении величины кадастровой стоимости учитываются затраты на строительство объекта с аналогичной полезностью. То есть оцениваются конструкции и материалы, используемые на рынке в настоящее время, уточнили в управления кадастровой оценки Петербурга. При этом лепнина, позолота, отделка мрамором, фрески, мозаики и другие "сверхулучшения" объекта при определении кадастровой стоимости не учитываются.

Фото: piteronline. tv

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