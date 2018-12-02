Певец Авраам Руссо решил продать свой особняк в Москве﻿

Популярный певец Авраам Руссо уже несколько лет живет на две страны — Россию и Америку. Поэтому он решил избавиться от ненужной недвижимости и выставить на продажу шикарный особняк в Москве. Причем за цену вдвое дешевле, чем на него было потрачено.

По сообщениям СМИ, Авраам Руссо живет с семьей в США в шикарном особняке с мраморными колоннами и статуями, дизайнерскими хрустальными люстрами и ещё многими роскошными предметами интерьера.

Пока неизвестно, с чем связана продажа недвижимости по сравнительно невысокой цене. По одной из версий, это у певца возникли серьезные финансовые трудности. По другим предположениям, он продает элитную недвижимость в столице России просто за ненадобностью.

По словам Руссо, в строительство двухэтажного особняка было вложено порядка 60 млн рублей. Сегодня он готов его отдать всего за 30 млн. По оценкам экспертов, цены на жилые особняки в Москве начинаются от 630 млн рублей и доходят до 2 млрд.

Коттедж оборудован системой "умный дом". Там есть сауна с инфракрасными лучами, джакузи и хамам, а ступени и перила лестницы оформлены инициалами артиста.

Ранее сообщалось, что в 2006 году 49-летний уроженец Сирии Авраам Руссо пережил в Москве покушение на свою жизнь, после чего переехал с семьей в Нью-Йорк.

Фото: dni24.com

Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)

Читайте также:

Почему Руссо не женился на Орбакайте

Лариса Рубальская: Как не стыдно лгать Аврааму Руссо!

Авраам Руссо: Плохих женщин нет, есть плохие мужчины

Авраам Руссо: Да будет свадьба!