Певец Авраам Руссо решил продать свой особняк в Москве﻿

Популярный певец Авраам Руссо уже несколько лет живет на две страны — Россию и Америку. Поэтому он решил избавиться от ненужной недвижимости и выставить на продажу шикарный особняк в Москве. Причем за цену вдвое дешевле, чем на него было потрачено.
По сообщениям СМИ, Авраам Руссо живет с семьей в США в шикарном особняке с мраморными колоннами и статуями, дизайнерскими хрустальными люстрами и ещё многими роскошными предметами интерьера.
Пока неизвестно, с чем связана продажа недвижимости по сравнительно невысокой цене. По одной из версий, это у певца возникли серьезные финансовые трудности. По другим предположениям, он продает элитную недвижимость в столице России просто за ненадобностью.
По словам Руссо, в строительство двухэтажного особняка было вложено порядка 60 млн рублей. Сегодня он готов его отдать всего за 30 млн. По оценкам экспертов, цены на жилые особняки в Москве начинаются от 630 млн рублей и доходят до 2 млрд.
Коттедж оборудован системой "умный дом". Там есть сауна с инфракрасными лучами, джакузи и хамам, а ступени и перила лестницы оформлены инициалами артиста.
Ранее сообщалось, что в 2006 году 49-летний уроженец Сирии Авраам Руссо пережил в Москве покушение на свою жизнь, после чего переехал с семьей в Нью-Йорк.
Фото: dni24.com
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