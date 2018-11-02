С июля по сентябрь всемирно известная сеть Starbucks открыла порядка 600 новых кофеен по всему миру. Компания заявила о планах открытия около 2100 новых магазинов-кофеен в разных странах в 2019 году, а также о планах роста глобальных продаж за год на 5%.
Общее число гастрономических заведений компании в итоге превысило 29,3 тыс. По результатам 2018 финансового года количество кофеен выросло на 1,985 тысяч.
В 2019 году компания сосредоточится на рынках с долгосрочным ростом - США и Китае, отметил главный исполнительный директор Starbucks Кевин Джонсон.
За последний квартал клиенты потратили рекордные суммы в кафе. Средний чек Starbucks в мире вырос на 4%. Наибольший рост показали продажи в американских кофейнях (+4%), еще на 1% выросли продажи в Китайской Народной Республике.
Сообщается, что глобальные сопоставимые продажи Starbucks в четвертом финансовом квартале выросли на 3% при ожиданиях экспертов на уровне 2,4%.
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