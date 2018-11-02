Международное рейтинговое агентство Moody's прогнозирует рост средней ставки по ипотеке в России до 10% к концу года с 9,4% в сентябре, говорится в материалах компании.
По мнению международных экспертов, рост ставки может негативно сказаться на российских застройщиках, так как ставки ниже психологически значимых 10% годовых поддерживали спрос на жилье в последние года.
По прогнозам аналитиков, рост ставки по ипотеке даже на 0,5% может сократить на 6-10% выдачу новых кредитов по ипотеке и на 3-5% спрос на жилую недвижимость.
Судя по всему, до уровня кредитования в странах Старого Света и в США российской ипотечной системе еще далеко. В частности, сообщается, что средняя фиксированная процентная ставка по тридцатилетней ипотеке в Соединенных Штатах Америки на днях снизилась 4,83% годовых по сравнению с 4,86% годовых неделей ранее. Год назад она находилась на отметке 3,94% годовых. Пятнадцатилетние кредиты в США сейчас предоставляются в среднем под 4,23% годовых.
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