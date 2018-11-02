Ход строительства парка «Звездных войн» сняли из космоса﻿

Процесс строительства масштабного парка Disney по мотивам популярной саги "Звездных войн": Star Wars: Galaxyʼs Edge засняли со спутника. На полученных снимках можно детально разглядеть павильоны парка и даже смонтированные системы кондиционирования.

В скором времени поклонники саги смогут сами полетать на "Тысячелетнем соколе". Этот аттракцион станет одним из главных развлечений парка. Перед ним на постаменте будет еще один космический корабль. Застраивается и территория вокруг двух главных павильонов, посвященных шоу Хана Соло и битве повстанцев с Первым орденом.

Сообщается, что парк будет возведен на площади около 57 тысяч квадратных метров. На его строительство будет потрачено порядка 10 тысяч тонн стали. Строительство парка оценивается в 2 млрд долларов. Это делает его одной из самых грандиозных мировых строек.

Еще один парк развлечений по мотивам "Звездных войн" параллельно с калифорнийским строят во "Всемирном центре отдыха Уолта Диснея" во Флориде. Оба парка начали возводить в 2016 году. Открытие намечено уже в следующем году.