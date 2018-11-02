Власти Москвы будут банкротить еще трех застройщиков﻿

Москомстройинвест настаивает на введении процедуры конкурсного производства в отношении застройщиков ЖК "Марьино Град" (ООО "Марьино-Строй"), "Спортивный квартал" (ООО "СтройПлюс") и "Спорт Таун" (ООО "Марьино-Строй-Групп"), информирует портал ведомства.

Сообщается, что процедура банкротства будет запущена для того, чтобы как можно быстрее привести в соответствие градостроительную и проектную документации по строительству жилых комплексов. Банкротство будет включать в себя в том числе и проведение межевания земельных участков.

Параграф 7 федерального закона о банкротстве в новой редакции предусматривает сразу введение процедуры конкурсного производства, минуя наблюдение. Это сократит сроки банкротства застройщиков. Поэтому Москомстройинвест будет настаивать на применении параграфа 7.

В свою очередь, представитель технического заказчика (Capital Group), который завершает строительство, заявил, что компания не откажется от своих планов по достройке объектов в рамках процедуры банкротства. А все оплаченные помещения, включая мансарды, будут переданы покупателям.

Отмечается, что грядущий процесс смены застройщика не отразится на дольщиках. Процедура банкротства не предусматривает перерегистрации договоров. На граждан не будет возложено никаких дополнительных обязательств, и им не придется подписывать дополнительных соглашений.