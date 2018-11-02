Небоскреб Сан-Франциско "примерил" на себя страшный костюм в честь Хэллоуина. Снимки и видеозаписи "праздничного" небоскреба пользователи опубликовали в социальных сетях.
Salesforce Tower на несколько часов превратился в башню темного повелителя Саурона из романа "Властелин колец" Джона Р.Р.Толкина.
Сходство с мрачной башней небоскребу придало "Всевидящее око". Светящийся дисплей установили на верхушке здания в мае 2018 года в рамках арт-проекта художника Джима Кэмпбелла.
Интернет-пользователи предложили идею превратить башню в подобие Барад-Дура на популярный во всем мире праздник Хэллоуин. Они подготовили онлайн-петицию, которая собрала свыше 11 тысяч подписей. В итоге просьба авторов была выполнена.
В апреле 2018 года сообщалось, что компания Amazon планирует снять как минимум пять сезонов сериала "Властелин колец". Съемки обойдутся в 1 млрд долларов.
Напомним, в конце 2014 года образ Ока Саурона мог появиться над одной из башен "Москва-Сити". Но в итоге этот проект был отменен.
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