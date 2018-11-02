Надзорные органы Москвы усилять административный контроль над застройщиками с помощью BIM-технологий при строительстве жилья, информирует портал Москомстройинвеста.
По словам главы ведомства Константина Тимофеева, в настоящее время некоторые московские застройщики уже используют BIM-моделирование при строительстве жилья. Это позволяет не только оптимизировать затраты застройщика и сроки строительства объекта, но и усилить административный контроль со стороны надзорных органов.
"При использовании технологии информационного моделирования мы можем фактически в онлайн режиме отслеживать возведение объекта долевого строительства в соответствии с проектом организации строительства", — подчеркнул Константин Тимофеев. Сейчас же эту информацию отправляют ежеквартально на бумажном носителе.
Напомним, что BIM-технология применяется при создании трехмерных виртуальных моделей зданий и сооружений. Изменение какого-либо одного из его параметров в строительстве влечёт за собой автоматическое изменение связанных с ним параметров и объектов, вплоть до чертежей и календарного графика.
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