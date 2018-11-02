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Обманутым дольщикам полагается компенсация по аренде жилья

Недвижимость

При нарушении сроков передачи квартиры застройщик должен компенсировать дольщикам аренду жилья, информирует портал Единого реестра застройщиков. Такую судебную практику поддержала Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации.

Для возмещения расходов по найму жилья дольщикам следует определить, когда может быть использована новая квартира. Характерный случай произошел в Самаре, где дольщик Т.В. Зайцева обратилась в суд с иском к застройщику. 

Предыстория дела такова, что между Зайцевой и застройщиком ООО «Прогресс-Н» был заключен договор долевого участия в строительстве. Застройщик обязался в установленный срок построить и ввести в эксплуатацию многоквартирный жилой дом. Зайцева оплатила квартиру полностью. Застройщик же обязательство по передаче объекта не исполнил и нарушил срок передачи на 1,5 года.   

Т.В.Зайцева потребовала через суд  неустойку в размере 846 690 руб., штрафа в размере 50% от присужденной суммы, возмещения расходов по найму в размере 170 000 руб., а также компенсации морального вреда в размере 100 000 руб.   

Районный суд г. Самары от 27.09.2017 частично удовлетворил исковые требования Зайцевой Т.В. по неустойке (80 000 руб.), компенсация морального вреда (10 000 руб.), и штрафу (45 000 руб.), но не нашел оснований для требований о взыскании убытков, связанных с арендой жилья. Суды первой и апелляционной инстанции посчитали, что истец имеет регистрацию, и соответственно, место для временного проживания.

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ с мнением нижестоящих судов не согласилась, посчитав, что суды необоснованно отклонили требования дольщицы покрыть аренду квартиры.

В итоге дело возвращено в Самарский областной суд для нового рассмотрения. 

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Темы компенсация аренда жилья недвижимость верховный суд строительство обманутые дольщики
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