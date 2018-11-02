Вилла гангстера Аль Капоне выставлена на продажу﻿

Выставлена на продажу роскошная вилла знаменитого американского гангстера Аль Капоне в штате Флорида. Особняк в Майами оценивается в $15 млн.

В этом особняке Аль Капоне умер в возрасте 48 лет после того, как вернулся из знаменитой тюрьмы Алькатрас.

Дом в тропическом стиле расположен на 93 Palm Ave на первой береговой линии в одном из самых известных курортных городов на побережье Атлантического океана.

В особняке есть бассейн, который во времена Аль Капоне он был соединен с морем и наполнялся морской водой вместе с рыбами и водорослями.

Вилла была куплена Аль Капоне в 1928 году за 40 000 долларов и принадлежала ему до самой смерти. История гласит, что Аль Капоне купил этот особняк в те время, когда Майами был ключевым пунктом сбыта контрабандного алкоголя.

После смерти Аль Капоне особняк перешел к его наследникам вплоть до 70-х годов. Затем дом был куплен пилотом авиакомпании Delta Airlines Генри Моррисоном.