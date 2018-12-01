Константин Хабенский судится с застройщиком одного из московских элитных жилых комплексов. Известный актер и режиссер не может оформить купленные им апартаменты в собственность.
В 2015 году актер купил 140-метровые апартаменты на 15 этаже жилого комплекса в центре столицы в новостройке рядом с метро "Новослободская". Стоимость жилплощади достигала 70 миллионов рублей. Стало известно, что перед покупкой нового жилья Хабенский продал трехкомнатную квартиру на проспекте Вернадского.
Дом был сдан давно, но Константин до сих пор не может получить документы на право собственности квартиры и два парковочных места, которые также были куплены у этого застройщика.
Выяснилось, что фирма, занимавшаяся возведением здания, стала неплатежеспособной. По этой причине завершить этап оформления в собственность всех жилых помещений и парковочных мест не смогла. В итоге Константин подал иск в суд.
Фото: msn.com
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