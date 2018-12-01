Усадьба предка Пушкина сгорела от умышленного поджога

Причиной пожара, произошедшего в августе в усадьбе предка поэта Пушкина Абрама Ганнибала в Ленинградской области, стал умышленный поджог, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС. Древнее имение является памятником архитектуры федерального значения.

В ведомстве подчеркнули, что причиной возникновения пожара послужило воздействие источника зажигания, занесенного извне в очаговую зону пожара. Сотрудники испытательной пожарной лаборатории провели экспертизу в сгоревшем здании. Было установлено, что очаг пожара располагался в центральной части усадьбы.

Напомним, что имение с деревянным домом, расположенное на территории Кобринского сельского поселения Ленинградской области, в XVIII веке принадлежало предку великого поэта Абраму Ганнибалу. Оно перешло по наследству его внучке Надежде Ганнибал, матери Пушкина. В этом доме семья жила до рождения поэта. Впоследствии имение купил мореплаватель Юрий Лисянский. В советское время в здании размещалась туберкулезная больница.

Здание стоит на балансе федерального Росимущества, поэтому власти региона не могли отреставрировать усадьбу. По словам председателя комитета по культуре Ленобласти Евгения Чайковского, нескольких лет регион пытался забрать здание в собственность для реставрации. Тем не менее решить проблему так и не удалось. Было запланировано начать работы по сохранению объекта в 2019 году.

Фото: vistanews.ru

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