Физический износ Исаакиевского собора — 60%. Стоимость — в 122,5 млн рублей. Таковы данные управления кадастровой оценки Петербурга.
По информации управления, кадастровая стоимость Исаакия определена в размере 24 тыс. 254 рублей за 1 кв. метр. При определении величины кадастровой стоимости определяется стоимость замещения, то есть затраты на строительство объекта с аналогичной или сопоставимой полезностью с учетом материалов, используемых на рынке в настоящее время.
При этом, как уточнили в управлении, в определении кадастровой стоимости не учитываются "сверхулучшения" объекта: как-то лепнина, позолота, отделка мрамором, фрески, мозаики.
В комитете имущественных отношений Санкт-Петербурга сообщили, что культовым зданием с самой высокой кадастровой стоимостью за 1 кв. метр (186 тысяч 544,5 рублей) в Санкт-Петербурге является часовня святителя Луки Крымского на улице Сикейроса, построенная в 2015 году. Ее площадь составляет 77,3 кв. метров.
Напомним, что строительство Исаакиевского собора по проекту Огюста Монферрана велось с 1818 по 1864 годы. Общая стоимость сооружения в тех ценах превысила 23 млн рублей серебром.
По словам пресс-секретаря музея Игоря Стахеева, кадастровая оценка Исаакиевского собора не связана с планами его возможной передачи РПЦ.
Фото: rbc.ru
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