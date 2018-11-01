Правоохранительные органы пресекли деятельность банды черных риелторов, которые действовали на территории Московской и Тверской областей, информирует портал МВД РФ.
По данным следствия, 34-летний житель Тверской области вместе со своими знакомыми находил ведущих асоциальный образ жизни граждан.
Сообщники убеждали своих жертв продать жилье в Московской области, обещая им купить другую недвижимость на выгодных условиях. После сделки и получения денег экс-владельцев квартир вывозили в Тверскую область и убивали.
Стало известно, что жертвами "черных риэлторов" стали девять потерпевших. Уголовное дело расследуется в отношении 16 жителей Тверской и Московской областей.
В ходе следствия было установлено, что в состав банды входили восемь мужчин и восемь женщин. Возглавлял ее профессиональный риелтор Роман Шугаибов.
Преступники обманом завладели пятью квартир, стоимость которых составляла от четырех до семи миллионов рублей. Общая сумма похищенного имущества — около 28 миллионов рублей.
Все обвиняемые арестованы. Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 105 ("Убийство двух и более лиц"), ч. 2 ст. 210 УК РФ ("Участие в преступном сообществе") и ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере").
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